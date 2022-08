Fariselli 4tet live al Parco Manzoni di Cesenatico

I quattro musicisti si cimenteranno in un repertorio che si muove fra brani originali, nati dalla penna dei componenti del quartetto, ed alcuni standard riletti tramite la loro cifra musicale, il tutto in un ricco incrociarsi di personalità e “voci” artistiche.

Stefano Fariselli, flauto, sax soprano ed Ewi (Electronic Wind Instrument), compositore ed arrangiatore, dotato di un fraseggio improvvisativo ricco ed espressivo, all’inizio degli anni ‘90 fondò con Gianluca Mattei, Carlo Fabbri e Fabio Petretti i Ti Sha Man Nah, un quartetto di soli sassofoni che risultò primo ai concorsi “Barga Jazz”, “Summertime in Jazz” a Prato e “Music Inn” a Roma. L’ultimo loro disco, “Ripescando” (2001), ebbe come ospiti Marco Tamburini e Simone Zanchini. Negli anni ha portato avanti diversi progetti, fra i quali “Fiato agli Archi”, composizione arrangiamenti, in cui il sassofono solista dialogava con un ensemble di archi. Ha guidato vari gruppi a suo nome ed ha condiviso il palco con musicisti quali Bruce Forman, Jimmy Garrison, Max Furian, Chuch McPerson, Michele Francesconi, Ed Cherry, Massimo Manzi, Ehud Aschery, Roberto Bartoli, Randy Bernsen, Paolo Ghetti, Marco Tamburini, ecc. Recentemente ha ripreso la collaborazione col fratello Patrizio Fariselli sia in duo che negli Area Open Project.