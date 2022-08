Tempo di ferie: ecco le regole

Cosa succede se non si riesce a rispettare i periodi previsti dalla legge?

La violazione di queste disposizioni comporta una sanzione amministrativa, di importo variabile in relazione al numero dei lavoratori coinvolti e del numero di annualità in cui le disposizioni sono state violate. Le sanzioni non sono applicabili nell’ipotesi in cui non sia possibile rispettare il periodo minimo di due settimane di ferie – o quello diverso fissato dalla contrattazione collettiva – nell’anno di maturazione, per cause imputabili esclusivamente al lavoratore; tra queste ultime, la nota del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4908/2006 individua, a titolo di esempio, le assenze per maternità, malattia, infortunio e servizio civile.