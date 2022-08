Pronto soccorso, arrivano i medici per i “codici bianchi”

Saranno operativi da settembre, in Emilia-Romagna, gli ambulatori per i cosiddetti “codici bianchi” e a bassa complessità affidati ai medici della continuità assistenziale, ovvero le guardie mediche, come da accordo siglato nel maggio scorso, per rafforzare la rete assistenziale dell’emergenza-urgenza.

E saranno attivati gli strumenti necessari per aumentare il valore economico riconosciuto per le prestazioni aggiuntive che i medici e i professionisti sanitari dipendenti svolgono fuori dal normale orario di lavoro, presso i Pronto soccorso per far fronte alla contingente situazione di criticità.

Sono gli impegni che la Regione Emilia-Romagna ha assunto ieri al termine dell’incontro, a Bologna, con i sindacati dei medici.