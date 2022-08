Al bagno Belvedere feste serali a “rischio zero” per i teenager

A creare questo nuovo format una strana coppia: Fabio e Davide Bandieri, padre e figlio di Cesenatico che, unendo cultura giovanile e spirito imprenditoriale, hanno dato vita al “Martedì del Belvedere”, una festa vietata ai maggiori con zero eccessi e tanto divertimento: “L’idea – spiega Fabio – era quella di offrire a questo target di giovani qualcosa che a Cesenatico non esisteva. Ovvero un luogo per ragazzi dai 14 ai 18 anni dove ci si potesse divertire in maniera sana e sicura lontano da tutti quegli episodi di micro-criminalità che, ogni giorno, le cronache locali ci raccontano. Martedì scorso, per altro, abbiamo ospitato anche i volontari di ‘Notti Sicure’, un prezioso servizio che promuove un’informazione consapevole sui rischi della notte, offrendo ai ragazzi una prova gratuita con l’etilometro e informazioni sui pericoli legati alle droghe, all’alcol e al sesso non sicuro”.