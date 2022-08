A Ferragosto “catena umana” sulla spiaggia per dire no alla Bolkestein

In questo modo, argomenta ancora il presidente di Confartigianato Imprese Demaniali, “vogliamo far capire alla gente qual è la posta in gioco, visto che la politica in ostaggio di tecnici con la benda agli occhi da una vita non riesce a determinare un equo affronto della famigerata Direttiva Bolkestein. Noi non siamo contro le evidenze pubbliche, ma per la tutela della peculiarità che porta oltre 50 milioni di presenze solo sulla costa romagnola. Vogliamo far capire – conclude Vanni – che l’alternativa sarebbe consegnare un bene pubblico nelle mani di chi produce profitti sulla base dello standard e della spersonalizzazione”.