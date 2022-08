“Il pavimento della mia piscina è irregolare? Il Comune pensi ai marciapiedi…”

E così, puntuale, è arrivata la replica del rappresentante della struttura alberghiera di Valverde: “In primis – scrive – intendo replicare evidenziando come la vicenda debba essere oggetto di ulteriori approfondimenti che verranno svolti nelle opportune sedi, giudiziarie e non, atteso che, peraltro, l’ordinanza in parola è impugnabile in sede amministrativa entro 60 giorni dalla notifica. Ciò detto, entrando nel merito della vicenda, contestiamo fermamente ciò che è stato dichiarato dagli ispettori dell’Ausl intervenuti sul posto in quanto gli stessi hanno rappresentato una situazione di fatto che sarà facile sconfessare all’esito di idonea perizia giurata già disposta dalla gestione dell’hotel. Potrei dilungarmi evidenziando come, in sede di accertamento, non sia stato fatto alcun cenno rispetto alle presunte criticità che hanno dato origine all’ordinanza del sindaco Gozzoli; potrei, altresì, dilungarmi evidenziando come l’amministrazione comunale, nel corretto esercizio dei propri poteri, avrebbe potuto approfondire l’accertamento prima di emettere un provvedimento che, visto il periodo, si appalesa come particolarmente coercitivo per un’azienda del settore turistico nel momento più caldo della stagione; potrei invitare l’amministrazione comunale a chiedere ulteriori accertamenti che non potranno che sconfessare quanto riferito nel primo superficiale sopralluogo; ma non farò tutto questo!