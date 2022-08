Bolkestein, la protesta di ferragosto del Vally

Oggi il Bagno Vally ha deciso di protestare chiudendo il loro Bar, il giorno di Ferragosto, dalle 11 alle 11.05 per lanciare un segnale sulla tematica delle concessioni demaniali che sono ancora un tema dibattuto da tempo lasciando i gestori sul filo del rasoio. Non è troppo dire infatti che la questione si trascina da anni, infatti i governi passano, ma il punto finale sulla Bolkestein in Italia non c’è ancora stato.