Maratona Alzheimer 2022 tutto pronto per la marcia dei diritti

È tutto pronto per la Grande Marcia Alzheimer per i diritti delle persone con demenza: l’appuntamento è per domenica 11 settembre con partenza alle 8.30 dallo Stadio Manuzzi di Cesena e arrivo al Parco di Levante di Cesenatico.

Sono 16 chilometri, non competitivi, da percorrere insieme, con la consapevolezza di partecipare ad una corale manifestazione in difesa dei diritti delle persone con demenza e Alzheimer.

Fortemente voluta dalla Fondazione Maratona Alzheimer, la Marcia ha l’obiettivo di ricordare che le persone con Alzheimer e demenza, pur perdendo progressivamente la memoria di sé stessi e del mondo, non perdono diritti, ma ne acquisiscono: il diritto all’accessibilità e alla specificità della cure, il diritto all’accoglienza, all’amorevolezza, alla stimolazione cognitiva delle risorse residue, il diritto a non essere dimenticati, il diritto alla socialità e al vivere liberi dallo stigma sociale. Nelle edizioni precedenti alla pandemia, sono state oltre 4000 gli iscritti. Per il prossimo settembre l’obiettivo è quello di richiamare il maggior numero possibile di persone: tutti possono partecipare, ognuno con il proprio passo, ma tutti insieme in difesa dei più fragili.