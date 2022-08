Sindacato Polizia: “Pochi mezzi e con 200mila km”

“Ma – si legge – in questi giorni di ferragosto, presso la Questura di Forlì si è toccato il fondo; alcuni di questi veicoli sono fermi in officina, altri assegnati a Cesenatico per i servizi presso il Posto di Polizia Estivo, quindi sono rimaste solo 2 auto idonee da utilizzare per il servizio controllo del territorio”.

“Questo vuol dire – sottolinea il sindacato – che, nel caso un intervento delle Volanti presso la Questura di Forlì si possa protrarre oltre l’orario di fine turno, i poliziotti montanti non potranno prendere normale servizio su strada ed intervenire prontamente, in caso di richiesta dei cittadini, per mancanza di vetture idonee”.