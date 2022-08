Biglia di Pantani vandalizzata, partite le indagini della Municipale

Nella zona, argomenta ancora il sindaco “le telecamere le abbiamo installate ormai da un paio di anni: non era mai accaduto nulla. Purtroppo il periodo di Ferragosto porta anche episodi di questo genere. Fino adesso non abbiamo avuto grandi problemi: questa probabilmente è stata una bravata, non sappiamo ancora da parte di chi”.

Quello che è certo, prosegue Gozzoli, “è che si tratta di un gesto molto triste verso il ricordo di una persona che per noi è importantissima” come Marco Pantani.

“Abbiamo una statua a lui dedicata in un’altra piazza che non è stata oggetto di atti vandalici. Non ci aspettavamo mai che succedesse una cosa del genere – conclude il sindaco di Cesenatico -: il periodo di Ferragosto porta tanta gente qua, magari porta anche qualcuno che pensa di divertirsi facendo queste cose”.