Questa sera Trio David in concerto in piazza delle Conserve

La scelta dalla direzione artistica di Thomas Cavuoto, viola dell’Orchestra della Scala, è dettata dal fatto che i componenti del terzetto sono considerati delle promesse della classica.

Il Trio David, infatti, è un orgoglio del talento musicale giovanile romagnolo, in quanto si è perfezionato in musica da camera per archi sotto la guida del maestro Farulli presso la Fondazione Accademia Internazionale di Imola. Santarelli, Castellano e Taglioni si sono già esibiti in festival di profilo internazionale ed importanti piazze come la Galleria della Accademia a Firenze per «Friends of Uffizi», Villa di Donato a Napol e altri.