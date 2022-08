Travolto dal suo camper, muore 77 enne

Un turista di Cologno Monzese – in vacanza insieme alla moglie – ha perso la vita per una tragica fatalità. L’uomo, 77 anni, mentre stava operando piccoli lavori di manutenzione al suo camper ha provato ad attivare il quadro muovendo la chiave per testare il corretto funzionamento delle luci. Ha però inavvertitamente ha messo in moto il mezzo con inserita la retromarcia.