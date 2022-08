Il Pd romagnolo ha scelto i suoi candidati per Camera e Senato

In ogni caso, nel collegio uninominale alla Camera per Ravenna è stata scelta Ouidad Bakkali, la giovane scommessa del compianto sindaco Matteucci che la scelse come assessora tra lo stupore generale. Vice-segretario regionale del Pd e presidente del consiglio comunale di Ravenna, ha il posto garantito in Parlamento in quanto inserita anche nel collegio plurinominale della Camera.

Nel collegio uninominale per il Senato a Ravenna toccherà alla consigliera regionale faentina Manuela Rontini, mentre nel Collegio uninominale alla Camera Forlì-Cesena all’ex presidente della Provincia Massimo Bulbi (scelto direttamente da Letta). Nel collegio uninominale alla Camera Rimini il Pd ha scelto l’ex sindaco Andrea Gnassi sul quale, per la verità, ci sono state bene poche obiezioni. Il candidato per il collegio uninominale del Senato Forli-Cesena-Rimini sarà indicato dalla coalizione.