Spiagge, la chiamata a raccolta di Legambiente

“Contribuisci – questo l’appello di Legambiente – a mantenere pulite le meravigliose spiagge della nostra Penisola: la salvaguardia del Pianeta non può andare in ferie, ma deve diventare parte del nostro modo di vivere e camminare per il mondo, anche in vacanza.

Molti pensano che i rifiuti vengano dal mare, invece la stragrande maggioranza arriva dalla terraferma. L’equivalente di più di un camion di rifiuti al minuto naviga lungo fumi, corsi d’acqua, scarichi delle case e tombini, arrivando in mare. Per questo, non importa a che distanza vivi dalla costa, il tuo modo di acquistare, consumare e smaltire i rifiuti è legato al mare molto più di quanto immagini”.