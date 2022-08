Il beach volley Italia Tour approda sulla spiaggia di Cesenatico

Thomas Casali, presidente Beach Volley University. “Abbiamo un tabellone nazionale di altissimo livello sia maschile che femminile, per questo i match saranno spettacolari e all’insegna del sano agonismo. Quest’ultimo è un concetto al quale teniamo in particolare, per noi lo sport è divertimento, competitività, ma anche lealtà sportiva”.

Stefano Albani, presidente Beach Volley Cesenatico. “Il progetto dell’Arena Beach è nato una decina di anni fa tra ex giocatori di beach volley, la location e anche un pizzico di fortuna hanno fatto di questo luogo un punto di riferimento nazionale per questo sport. Un sodalizio perfetto tra organizzazione e partner ha fatto sì che la tappa di Cesenatico si potesse concretizzare”.

Giampietro Gabbanini BPER Banca Cesenatico. “BPER crede nei valori dello sport, lealtà e trasparenza, comunione di intenti, aspetti fondamentali per lo sport e per la filosofia della nostra banca. Sosteniamo questi eventi anche per avere un’immagine più dinamica e giovane”.

Fabio Nobile, direttore artistico NOI Lounge & Bistrot. “Nasco come musicista e per me fare festa e lavorare in sinergia è fondamentale. In questo progetto ho ritrovato l’energia e la collaborazione necessaria presente in una band. NOI Lounge & Bistrot ha aperto da pochi mesi e trovare sinergie sul territorio è fondamentale. Ognuno gioca la sua partita, insieme si possono creare progetti importanti”.