Arriva in Romagna “Balla & Snella”, il corso riservato solo alle donne

L’open-day dell’8 settembre – dal titolo “Benessere in rosa” – prevede un cocktail analcolico di benvenuto, un omaggio finale a tutte le partecipanti e tanta musica in un clima conviviale e di condivisione in rosa.

Durante la serata sarà possibile assieme alle insegnanti provare in anteprima le coreografie snellenti e tonificanti di Balla&Snella sulle note di diversi ritmi musicali, dal Latino al Pop, dal Tango al Flamenco, dagli anni 60/70/80 al Musical.

Melina, del resto, ha già organizzato a Cervia alcuni eventi di ballo particolarmente apprezzati come il workshop di milonga dell’aprile scorso con Alexandra Mantinan e Aoniken Y Quiroga, mentre ad ottobre allestirà un nuovo attesissimo appuntamento con Pablo Linares e Amelia Esparza.

“Sono numerose le donne – spiega Melina – che tengono alla propria forma fisica ma che cercano un’alternativa alla palestra tradizionale perché sono alla ricerca di un’esperienza riservata esclusivamente ad un pubblico femminile. Tra tante tecniche sperimentate, ho scelto ’Balla & Snella’ perché volevo fare qualcosa di utile per le donne e penso che questo corso sia la risposta più efficace per ritrovare la silhouette della nostra giovinezza, l’autostima perduta ed il benessere psicofisico”.

Per partecipare all’evento gratuito è sufficiente inviare un messaggio Whatsapp al ⁨+39 353 444 5366⁩ scrivendo “Vorrei partecipare come ospite all’evento Benessere in rosa”.