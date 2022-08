Beach Volley, ecco le star dell’arena di Cesenatico VIDEO

Terzo posto per Terranova-Pizzileo che nell’ultimo match hanno battuto una coppia inedita come Andrea Lupo e Mattia Bartoloni. Prima volta per Lupo fuori da podio, ma comunque ancora canotta oro. Quinto posto tra gli altri per Marta-Margaritelli, Krumins-Podestà, Reggiani-Taranto. MVP Edgardo Ceccoli. In tre giorni sono scesi in campo oltre 160 giocatori, un grandissimo successo. Un ringraziamento a BVU come promoter locale, non ci si ferma un attimo perchè già nel prossimo fine settimana si torna in campo, a Pescara, per la settimana tappa del Tour, sempre sotto l’egida ASI.

PARTNER Si gioca con il pallone ufficiale Wilson, mentre VBItaly e V2-Sportswear i partner tecnici. Partner ufficiali Physio Sport Academy, che offrirà il servizio medico-fisioterapico durante tutte la tappa, Beach Match, BVU Tech impianti sportivi e SirDeco.