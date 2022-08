Ravenna, polemiche per la commemorazione del gerarca fascista

Dal 2017 il corpo di Ettore Muti è stato tumulato in un luogo segreto per volere della famiglia. Eppure l’Associazione Nazionale Arditi d’Italia-Anai organizza la commemorazione al cimitero con il semplice scopo di “commemorare i suoi defunti, nient’altro…”.

E ieri mattina, ad opporsi al corteo, non sono mancati alcuni manifestanti (una ventina in tutto) che hanno esposto cartelli antifascisti ed intonato “Bella ciao” in sottofondo. Alla fine, però, grazie anche al massiccio dispiegamento di forze dell’ordine, non si sono registrati scontri.