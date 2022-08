Addio ad un notissimo fotografo di Cesenatico

Il Comune di Forlì ha subito espresso vicinanza alla famiglia ed anche il direttivo dell’Associazione Stampa Forlì-Cesena si è unito, con una nota di cordoglio, al dolore per la scomparsa di Montanari.

Ormai da molti anni Sante aveva concluso l’attività lavorativa, eppure teneva la macchina fotografica pronta per gli eventi importanti, quelli per cui ne valeva la pena, e che sentiva l’esigenza di documentare per arricchire, con uno scatto in più, il suo archivio infinito.