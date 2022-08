Al labirinto del mais vanno in scena le Storie di rifiuti

“Attraverso l’espressione teatrale, i suoni, le immagini e il movimento _ racconta Massimo Fabbri, ideatore del progetto e regista _ vogliamo raccontare le similitudini tra i comportamenti umani e le caratteristiche dei rifiuti che quotidianamente produciamo. Uno spaccato della società umana, ambientato in un vicolo di una grande città, un luogo in cui le persone abbandonano non solo i propri rifiuti, ma metaforicamente dove nascondono anche tutto quello che non vogliono vedere. Una storia che si ripete nel tempo, con i suoi lati positivi e negativi. Un viaggio verso la fine della propria esistenza con la speranza, che il domani, attraverso la trasformazione, sia un mondo migliore”.