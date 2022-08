Da Mozart alle Brigate Rosse. Forse non sapevate che…

Il Professore andrebbe ascoltato per ore, è un fiume in piena di conoscenza, esperienza, progetti e instancabilmente lavora a nuove ricerche e ad un nuovo libro.

“La metodica dei campi magnetici pulsati è studiata e approfondita in Italia e nel mondo da diversi scienziati e ricercatori” – spiega – “I campi di applicazione sono stati diversi: dalla medicina al nucleare, dall’aeronautica allo sport e alla musica; tutto questo patrimonio di conoscenza sulle onde elettromagnetiche ha permesso di avere un know how formidabile. Non è un caso se oggi c’è una vera e propria rincorsa alla sperimentazione da parte di colossi farmacologici.

Con “Il suono che guarisce e il suono che ferisce” il Professore Missoli, vuole raccogliere le ricerche fatte fino ad ora e spiegare come vi siano suoni utilizzati per curare e suoni/ultrasuoni di potenze immani, che modulati in un certo modo, e immessi in un ambiente, possono temporaneamente togliere la capacità di compiere azioni da parte di una persona.

Si potrebbe continuare a parlare per ore con Franco Missoli, ma chiudiamo la nostra chiacchierata con un piccolo cammeo per le neo mamme.

“Cuore di bimbo oggetto interessantissimo venduto in tutto il mondo, fatto da un’azienda di San Marino, fu un lavoro pazzesco” – termina il Professore – “doppler fetale venduto in farmacia; ponendolo sull’addome della gestante, si riesce a sentire in cuffia il cuore del bambino. Lo presentammo per la prima volta agli ostetrici in un convegno a Bari, i quali erano subissati dalle gestanti che arrivava in ansia perché non sentiva il battito del feto.

È qui che siamo riusciti a capire e abbiamo trovato nel ventre materno che ci sono anche dei suoni che con molta probabilità sono quelli che sono diventati poi “i suoni, le note amiche”.

Ogni attività di studio, raccogliere la ricerca di altri, elaborare, sperimentare, ha come fine l’acquisizione di nuove conoscenze. Franco Missoli un grande ricercatore.