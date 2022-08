Torna nel fine settimana a Villalta la tradizionale festa di Chi Burdél

Ormai attesa come una festa patronale, torna nel fine settimana nella zona artigianale di Villalta la tradizionale festa di Chi Burdél. Tra stand gastronomici, il palco per la musica e l’area verde per i giochi, la grand kermesse si apre domani (sabato) in via dei Platani con il concerto di un gruppo tutto al femminile “Le Valmora band” di Cesenatico. Poi ad intrattenere il pubblico dalle 20 saranno le gag di Sgabanaza.

Domenica il palinsesto vede in consolle dj Gabry a cui si aggiungerà la band dei “Total Peppers”, gruppo formato da musicisti di Cesenatico e Cervia, e poi ancora esibizione dei “Ballerini della Rimini dance”.

Nel frattempo la la cucina di “Chi Burdél funzionerà a pieno regime: il menù propone risotto e fritto alla marinara, gnocco fritto, rane, patatine, la piadina e i salumi. La domenica si aggiungerà la “paella” ormai una specialità dei volontari giunti dalla vicina Bagnarola.

Per il bambini ci sarà “Pompiero poli”, un percorso allestito dai volontari dei vigili del fuoco, in campo ci sarà anche l’associazione Astronomica che porterà cannocchiali e telescopi per scrutare e imparare a conoscere le stelle . E ancora i gonfiabili e il trucca bimbi.