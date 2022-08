Scuola Saffi, mezzo milione di euro per la sicurezza anti-sismica

In passato si era detto che l’edificio della scuola Saffi – che attualmente ospita dieci classi – non potesse sostenere interventi antisismici e quindi le uniche misure che si potevano effettuare erano quelle legate al monitoraggio della staticità del fabbricato e alle esercitazioni.

In realtà, non sembra così visto che, a fronte di un finanziamento di oltre 500mila, sono stati affidati gli incarichi per la progettazione – stavolta strutturale – per il miglioramento sismico dello storico palazzo.

Il Comune di Cesenatico, infatti, risulta tra le amministrazioni beneficiarie di finanziamenti statali per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici storici.