Ubriaco, clandestino e molto pericoloso: la Polizia espelle marocchino

Accompagnata in ufficio, si è proceduto alla sua identificazione, accertandone lo stato di clandestinità sul territorio nazionale. Si tratta di un cittadino marocchino, classe 1981, pluripregiudicato per reati contro la persona, tra i quali rapina e lesioni, già colpito da provvedimento di espulsione dall’Italia emesso da Rimini nel mese di giugno, con ordine di lasciare l’Italia entro sette giorni al quale, evidentemente, il marocchino non ha ottemperato. È stato per questo denunciato ai sensi della normativa sugli stranieri per non aver ottemperato al provvedimento di espulsione.