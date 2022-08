Il Rinascimento di Ribalta Marea. Le foto e le anticipazioni invernali

Dal canto suo il Teatro all’aperto ha ospitato il Rinascimento secondo Mercadini, una dedica strappalacrime per il primo anniversario di nozze del leader dei Tiromancino, ha accolto l’unica occasione per assistere allo spettacolo di Drusilla Foer in Regione. Con il concerto inedito dei fratelli Stefano e Patrizio Fariselli e in occasione del JuJu Memorial piazza Spose dei Marinai è stata una cornice perfetta per un teatro all’aperto diffuso. L’arena non solo ha promosso grandi spettacoli, ha offerto emozioni al pubblico che, in molti casi ha avuto l’occasione per incontrare da vicino il proprio artista preferito e tornare a casa con Cesenatico nel cuore.

Ribalta Marea è stata una rassegna eterogenea che ha spaziato da spettacoli comici, sagaci fino ad abbracciare musica pop e ricercata che ha proseguito il suo percorso a suon di tutto esaurito o sold out sfiorati.