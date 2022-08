A spasso ai giardini al mare con un coltello a serramanico

Tra i vari interventi dei Carabinieri della Compagnia di Cesenatico, affiancati dai colleghi del Quarto Battaglione Carabinieri “Veneto”, da segnalare la denuncia ad un turista fiorentino di 35 anni che, per ragioni misteriose, si è rifiutato di fornire le proprie generalità al momento di un controllo svolto a Gatteo in Piazza Romagna. Al termine è stato portato al comando per esser sottoposto ai rilievi fotodecadattiloscopici per l’identificazione.