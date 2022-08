Ieri Letta a Cesenatico: “Così rilanceremo il turismo…”

“Rilanciamo il turismo: proponiamo un fondo di garanzia per riqualificare gli alberghi e percorsi di formazione. Ma il caro-energia non deve compromettere la stagione. Il Governo intervenga subito: tetto alle bollette e raddoppio credito d’imposta per le imprese. Scegli”. Così Enrico Letta postando un video su twitter nel quale spiega il suo programma per il turismo.

“Turismo, grande valore aggiunto per il nostro Paese – scandisce il leader dem – . Tanti posti di lavoro in più che si possono creare. Se però facciamo le scelte giuste per un’offerta turistica più sostenibile, più attraente”, dice Letta nel video da Cesenatico.