Casting. AAA cercasi bambina romagnola

Il mondo del cinema si trasferisce per un giorno a Cesena. Giovedì 8 settembre, dalle 10 alle 18, nella sede del quartiere Borello (piazza San Pietro in Solferino, 465) si terranno i casting per una nuova importante serie televisiva prodotta da The Apartment Pictures a Fremantle Company e che sarà girata a Roma. Si ricerca una bambina romagnola fra gli 11 e i 13 anni con capelli e occhi castani.