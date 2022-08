Polizia. Sequestrate borse trasportate abusivamente

Sono state ritirate anche 4 patenti per guida in stato di ebbrezza, tre durante servizi specifici sulla riviera di Cesenatico finalizzati a monitorare la movida dei locali notturni. L’ultima, invece, è stata ritirata durante i controlli lungo l’autostrada A14, a un automobilista sorpreso anche a guidare in corsia di emergenza, sebbene non avesse alcun motivo per farlo.