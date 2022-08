“Keep On Moving”, su Spotify spopola il brano “made in Cesenatico”

“Il brano? Mostra come sperimentiamo la nostra musica, unendo un beat elettronico ad una voce reale, umana, in modo tale che chi ascolta possa continuare a muoversi, keep on moving appunto…”.

Sta avendo un grandissimo successo, sulla piattaforma Spotify, il brano “Keep On Moving”, il singolo d’esordio del progetto dance Thunder (in collaborazione con df group) disponibile dal 29 luglio su tutte le piattaforme digitali.