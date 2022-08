Liste d’attesa, dopo il Covid la sanità romagnola sta tornando alla “normalità”

L’Emilia-Romagna accelera sul recupero delle liste d’attesa in ambito sanitario (in primis visite ambulatoriali e prestazioni diagnostiche) che si erano allungate a causa dell’emergenza Covid-19.

La regione anticipa di circa quattro mesi l’obiettivo che si era data per Natale, ovvero garantire in media almeno per il 90% delle prenotazioni il rispetto dei tempi monitorati dal Ministero, ovvero 30 giorni per le prime visite e 60 giorni per gli accertamenti diagnostici.