Ponte pericolante: a Sala stop alle auto in via Fenili

Si tratta di un epilogo, per certi versi, abbastanza scontato visto che il ponte (realizzato in legno e metallo), nei pressi dell’agriturismo Due Ponti, è ormai molto usurato e già in passato diversi abitanti, preoccupati dall’aumento del traffico veicolare, avevano sollevato il problema della sua effettiva stabilità.

Il ponte è stato più volte rattoppato con soluzioni di fortuna, ma tutti sapevano che – presto o tardi – la struttura avrebbe ceduto. A segnalare un pericoloso peggioramento della sua stabilità alcuni automobilisti che, transitando sul ponte, si erano accorti di strani scricchiolii. L’intervento sul posto della Polizia Municipale, anche in assenza di rilievi tecnici specifici, ha appurato che il ponte è pericolante e dunque, in via precauzionale, è stato disposto l’immediato provvedimento di chiusura al traffico. Il ponte è stato blindato sui due lati ed ora non sarà transitabile fino a lavori di ripristino eseguiti.