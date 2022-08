Start Romagna, già in vendita gli abbonamenti per gli studenti

Domani è settembre e, ci piaccia o no, si torna a parlare di scuola. Con il ritorno sui banchi si è anche attivata la macchina organizzativa di Start Romagna che ieri ha annunciato, in una nota, l’inizio della vendita degli abbonamenti (Info www.startromagna.it).

Agli abbonamenti tradizionali si è affiancato, negli ultimi anni, il progetto “Salta Su”, la formula gratuita riservata agli scolari di scuole elementari, medie e superiori predisposta dalla Regione. Le richieste, attive da fine luglio, devono essere presentate seguendo le istruzioni presenti sulla piattaforma Salta su! (https://salta-su.it/).

Quanti non hanno i requisiti per usufruire della gratuità regionale ma non hanno compiuto ancora 27 anni alla data di avvio della validità del titolo di viaggio, possono comunque beneficiare delle opportunità previste dagli abbonamenti Under 26. Si tratta di abbonamenti che hanno una validità annuale e consentono di viaggiare con più mezzi nell’ambito delle zone prescelte (info e tariffe https://www.startromagna.it/abbonamenti/under-26/).