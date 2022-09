Dario Fo, prorogata la mostra alla Galleria Leonardo da Vinci

Inaugurata il 9 luglio scorso, alla Galleria Leonardo di Cesenatico, la mostra di disegni e dipinti di Dario Fo – finora inediti – resterà allestita fino al 25 settembre, cioè due settimane in più rispetto a quanto stabilito inizialmente.

Il successo dell’iniziativa sta nei numeri: oltre 5mila le persone, 400 delle quali straniere, hanno visitato l’esposizione artistica nei primi 50 giorni di apertura. Particolarmente entusiasti i commenti scritti apposti nel “librone” collocato all’ingresso della galleria, sul quale i visitatori hanno lasciato commenti (anche in inglese, francese, tedesco e, tra le altre lingue, persino in coreano) che vanno dal “fantastico” allo “straordinario”, dalla “magnifica mostra” ai tantissimi ringraziamenti per averla allestita. Settanta quadri completi di didascalie tecniche in italiano e inglese e 24 pannellini narrativi resteranno quindi esposti tutti i giorni dalle 17 alle 23, con ingresso libero, fino al 25 settembre prossimo.