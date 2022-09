Fratelli d’Italia, lunedì l’incontro con Alice Buonguerrieri

“La sinistra trascorre giornate tentando di demonizzare FDI o a dare lezioni su come dovrebbe essere la destra. Dei loro patentini di presentabilità non sappiamo che farcene – sottolinea Alice Buonguerrieri – e preferiamo stare sul territorio, confrontarci con i cittadini e lavorare per difendere e risollevare l’Italia: abbiamo un programma di governo che può segnare una svolta per il nostro Paese e possiamo lasciarci alle spalle le scelte scellerate della sinistra e del Movimento 5 Stelle”.

“Ho accolto con grande entusiasmo l’invito della nostra candidata Alice Buonguerrieri, che mi ha chiesto di moderare questa presentazione – interviene Sebastiano Padovan, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia per Cesenatico -. Sarà l’occasione per incontrare la cittadinanza e presentare il programma di Fratelli d’Italia. I temi territoriali su cui lavoriamo da tempo, legati alla sicurezza, alle infrastrutture e alla sfera economica, potranno avere un importante rimando sia alla Camera dei Deputati che al Senato della Repubblica. In qualità di coordinatore comunale mi sento in dovere di ringraziare tutti coloro che stanno rendendo possibile questa campagna elettorale: i tesserati, i militanti, i tanti giovani che si stanno avvicinando al partito. Altrettanto prezioso è il lavoro svolto dalla dirigenza provinciale del partito, sempre puntuale sul piano logistico e comunicativo”.