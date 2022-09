Triathlon di sabato 3 settembre: ecco le modifiche alla viabilità

Sabato 3 settembre 2022 Cesenatico ospiterà un’importante gara di Triathlon Olimpico che si porterà dietro alcune temporanee modifiche alla viabilità.

Le modifiche.

Dalle 10 fino al termine della frazione di ciclismo è istituito il divieto di transito in viale Carducci da piazza Costa fino a via Dante e in via dei Mille nel tratto compreso tra via Dante e via Panzini.

Dalle 11.30 fino al termine della frazione di ciclismo è istituito il divieto di transito in via Dante, via Saffi (nel tratto tra la piscina comunale e via G. Romano), Cavalcavia di Valverde, via Fossa, via Canale Bonificazione (nel tratto compreso tra via Fiorentina e la rotatoria della “Gnaffa”), via Pisciatello (dalla rotatoria “Gnaffa” fino a via Fiorentina), via Fiorentina (da via Pisciatello a via Fossa).