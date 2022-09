Truffa da 7mila euro ai danni di un anziano: arrestata una 34enne polacca

I carabinieri di San Mauro Pascoli hanno recuperato i settemila euro rubati ad un 77enne di Cesenatico che qualche giorno fa era stato vittima di una truffa. Autrice del raggiro una donna 34enne di origini polacche arrestata in flagrante lo scorso 31 agosto mentre, a Meldola, stava portando a termine un colpo analogo.

L’anziano di Cesenatico, lo scorso 26 agosto, era stato contattato telefonicamente da un individuo (non ancora identificato) che, spacciandosi per il figlio, gli aveva detto di aver urgente bisogno di 7mila euro in contanti per liquidare bonariamente la vittima di un incidente stradale da lui provocato. La somma – gli aveva poi riferito il finto congiunto – sarebbe stata ritirata a domicilio proprio dalla donna polacca.