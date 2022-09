Autunno senza Covid? Al “Bufalini” un solo paziente in terapia intensiva

Sono livelli – rilevano dall’Ausl – che non si vedevano da tempo e che, come detto, facendo i debiti scongiuri, inducono all’ottimismo. Anche perché in tutta la regione la curva scende ed i casi si approssimano allo zero.

Uno dei dati più incoraggianti è quello legato alle terapie intensive. All’ospedale “Bufalini” c’è solo un paziente ricoverato in terapia intensiva (e le sue condizioni, purtroppo, non sono buone).

Insomma, potrebbe essere – dopo due anni – il primo autunno senza l’incubo del Covid, dei vaccini e dei green-pass.