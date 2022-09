La Maratona Alzheimer fa il tris

Nell’ambito dell’iniziativa si svolgerà la Grande Marcia Alzheimer per i diritti delle persone con demenza. L’appuntamento è fissato per domenica 11 settembre, con partenza alle ore 8,30 dallo Stadio Manuzzi di Cesena e arrivo al Parco di Levante. Parteciperà il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI che, accolto l’invito della Fondazione Maratona Alzheimer, si metterà in cammino dallo stadio di Cesena con i volontari, i caregiver e tutti coloro che vorranno partecipare. “Spesso le persone con Alzheimer vivono nella solitudine e il peso del loro accudimento ricade quasi completamente sulle famiglie. ” così dichiara il Presidente della CEI “Dobbiamo contribuire e far crescere una società che sappia accogliere la malattia e aiutare le famiglie. Da anni sostengo i “Caffè Alzheimer”, quegli appuntamenti che coinvolgono gli ammalati, i caregiver e mettono loro a disposizione un’equipe in grado di alleggerire la fatica, di stimolare gli ammalati, di creare un clima di fiducia e di aiuto concreto. L’azione terapeutica è fondamentale, insostituibile. Ma tutta la società deve e può sentirsi partecipe e aiutare. Per questo sarò in marcia l’11 settembre, per testimoniare la mia vicinanza agli ammalati e alle loro famiglie“. Tra i camminatori di domenica anche l’Assessore alla Salute della Regione Emilia Romagna, Raffaele Donini.