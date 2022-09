Mercato, ambulanti sul piede di guerra

Qui si denota una complicità al di fuori di ogni logica se questa proposta venisse accolta! Non sarò di certo io a dire come si fa l’assessore al commercio, ma credo che qualsiasi persona possa capire che una decisione del genere non può essere una decisione per il bene della categoria, del mercato ambulante e dei cittadini stessi i quali aspettano il mercato natalizio. Noi chiediamo, in quanto è un nostro diritto avendo le concessioni, di lasciare le 3 domeniche prima di Natale. Se accetterà le proposte della Confesercenti e Confcommercio di togliere il 4 dicembre dal calendario, sarà solo lei a dovere rispondere agli ambulanti ed agli stessi cittadini, per questa decisione presa. Credo che un assessore debba comprendere che un sindacato che propone di eliminare un mercato invece di incentivarlo non può essere un sindacato che rappresenti una categoria e se si asseconda questa proposta possiamo dire chiaramente che il mercato di Cesena e gli eventi domenicali come le tre domeniche precedenti al Natale all’ amministrazione di Cesena non interessano come, del resto è ormai assodato, gli ambulanti non interessano più alle vecchie associazioni di categoria. Al contrario le vecchie associazioni tengono molto a cuore i pubblici esercizi: difatti loro hanno due mesi di esenzione in più di noi ambulanti e in più fino a fine anno lo sconto del 52% sulla tariffa sull’ occupazione del suolo pubblico. Questo è il risultato delle proposte delle Conf. con l ‘amministrazione comunale.”