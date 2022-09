Trapianto di capelli, a Cesenatico il “ponte” verso la Turchia

In Italia esistono diversi centri tricologici di qualità, ma i prezzi dei trapianti sono spesso proibitivi. Così, per venire incontro alle richieste dei suoi clienti, Ilenia ha scoperto le cliniche della Turchia dove, con gli stessi standard di qualità (“a volte anche superiori”), le persone possono avere il loro trapianto ad un prezzo dimezzato: “Ma è un errore definirle cliniche low-cost – spiega Ilenia – le tariffe, in realtà, sono in linea con il costo della vita di quel paese e, dunque, i livelli di sicurezza ed assistenza sanitaria sono assolutamente identici a quelli dei più evoluti standard europei. In Italia i grandi gruppi hanno avviato, nel nome del business, una contro-informazione molto intensa e capillare, facendo intendere che i trapianti effettuati in Turchia possano avere chissà quali effetti collaterali. In realtà, l’abilità e le competenze di quei medici, raffinate in tanti anni di lavoro, hanno ormai ampiamente superato quelle dei colleghi italiani e dunque la Turchia non è solo il luogo in cui i trapianti costano meno, ma anche il luogo in cui i trapianti vengono fatti meglio”.