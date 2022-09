Rifiuti, Fratelli d’Italia va alla carica

“La partenza del porta a porta è una presa in giro – rincara la dose Sebastiano Padovan, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia per Cesenatico – Tra le foto che circolano sui social ce ne sono alcune che mostrano la raccolta contemporanea di carta e plastica da parte di uno stesso mezzo che lavora per Hera: ma come, ai cittadini si chiede di separare tutto meticolosamente e poi in fase di raccolta si mescola tutto? Così si calpesta il senso civico: i cittadini hanno fatto la loro parte e continuano a farla, si sono adattati alla folle decisione di partire in piena estate, hanno subito passivamente le conseguenze di questo insensato cambiamento, ma ora la misura è colma”.

“Comune ed Hera si scusino pubblicamente per questo disastro e dimostrino di saper gestire la situazione, riparando agli errori commessi sino ad oggi. Chiediamo che ci ascoltino, anzi che ascoltino i cittadini di Cesenatico: il servizio va ripensato, Cesenatico merita ordine e pulizia – conclude Emilio Zarrelli – A tal proposito riteniamo che in zona mare vada fatta la raccolta porta a porta come nel centro, con due soli bidoni domestici per organico e indifferenziato, mentre il resto, carta, plastica e vetro in strada”.