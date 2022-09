Aste demaniali, Gozzoli avverte: “Le gare? Non ci sono i tempi tecnici”

Più passa il tempo e più le aste per le concessioni balneari diventano tecnicamente impossibili. Perché le procedure sono complesse e in un comune come Cesenatico, ad esempio, gli uffici comunali non riuscirebbero mai a sbrigare duecento procedure di gara in così poco tempo.

Lo hanno ribadito ieri, in una nota, il Presidente di ANCI Emilia-Romagna Luca Vecchi (sindaco di Reggio Emilia) ed il delegato ANCI Emilia Romagna alle politiche turistiche Matteo Gozzoli, che sono intervenuti dopo l’approvazione nella nuova legge concorrenza.