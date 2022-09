Il Si Fest cambia faccia. Torna con asinelli solitari

Il nuovo direttore artistico, Alex Majoli, ha curato il progetto espositivo pensando in primo luogo agli studenti e alla loro educazione all’immagine. Ogni mostra è così associata a una materia scolastica, in un percorso che parte dalla Scuola primaria “Dante Alighieri” (corso Perticari, 55/57). Qui la matematica e la fisica sono reinterpretate attraverso le immagini del fotografo inglese Stephen Gill e del newyorkese Stanley Greenberg, mentre per la biologia, la geografia e la religione il campo si allarga al linguaggio video con i progetti di Michele Sibiloni, dell’olandese Erik Kessels e del duo brasiliano Bárbara Wagner & Benjamin de Burca. La mostra di scienze riporta all’attenzione la lotta di Franco Basaglia per la chiusura dei manicomi, ripresentando Morire di classe, libro con fotografie di Carla Cerati e Gianni Berengo Gardin. La mostra di storia è invece una collettiva che ripercorre gli avvenimenti degli ultimi vent’anni attraverso immagini di agenzie come Associated Press, Magnum Photos e Reuters. Fra tanti autori c’è posto anche per uno splendido esempio di fotografia automatica, con una selezione di fotofinish olimpici (educazione fisica).

All’Istituto comprensivo “Giulio Cesare” (via Galvani, 4) protagonista della mostra di educazione civica è una delle più grandi fotografe del Novecento, Lee Miller, capace di alternarsi con la stessa coerenza etica tra generi fotografici diversi. La stessa scuola ospita mostre di musica, religione e letteratura, presentando il viaggio personale di Chiara Fossati nella scena rave degli anni Novanta-Duemila, la riflessione multiculturale di Marwan Bassiouni su Europa e Islam, e i lavori di Duane Michals, Jim Goldberg, Lalla Essaydi e Kevin Clayborne, che hanno saputo far dialogare in modo originale fotografia e scrittura.

Abbandonata la scansione in materie, il percorso curato da Alex Majoli prosegue in uno degli spazi storici del SI FEST, l’ex Consorzio di Bonifica (via Garibaldi, 45). Qui tre autori internazionali esplorano universi scolastici distantissimi: l’Afghanistan degli studenti-guerrieri talebani (Collezione Thomas Dworzak), il Giappone della controcultura universitaria (Kanta Nomura) e la Lettonia post-sovietica degli anni Novanta (Ivars Gravlejs).