Patto con la Prefettura, da oggi a Cesenatico i vigilantes avranno più poteri

Un passo avanti verso la sicurezza. E’ stato sottoscritto ieri in Prefettura il protocollo ‘Mille occhi sulla città’, un patto fra le forze di polizia territoriali, i comuni di Forlì, Cesena e Cesenatico, le Unioni dei comuni della Romagna Forlivese, Valle del Savio e Rubicone e Mare e gli istituti di vigilanza Coopservice, Colas, Btv e Cittadini dell’Ordine.

L’intesa rappresenta un ulteriore strumento nel controllo del territorio e nella prevenzione di eventi criminosi. In base a questa collaborazione, infatti, “le guardie particolari giurate potranno svolgere compiti di osservazione e raccogliere elementi informativi utili per le forze di polizia ai fini delle prevenzione e della repressione dei reati, in modo particolare per quanto attiene alla sicurezza urbana”.