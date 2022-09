Caro energia elettrica: i rincari costano al Comune 500mila euro

“Gli aumenti che stanno colpendo famiglie e imprese non risparmiano neanche il settore pubblico ed è necessario che le istituzioni, a tutti i livelli, portino avanti riflessioni serie e responsabili perché questi aumenti non sono sostenibili sul lungo periodo. In estate avevamo già previsto un fondo per far fronte a una parte di aumenti e attingeremo da quello. Per la gestione calore c’è invece un discorso a parte perché in carico a Cesenatico Servizi e siamo già al lavoro per quantificare aumenti”, spiega l’assessore Jacopo Agostini.