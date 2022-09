Le opere di Maria Vodarich, cittadina di Cesenatico, al SI FEST

“Questa esperienza inciderà sul modo di fare scuola, attraverso un ripensamento degli schemi didattici con l’introduzione di insegnamenti scaturiti da questa manifestazione”, sono le parole della dirigente dell’Istituto Comprensivo Giulio Cesare di Savignano sul Rubicone, Catia Valzania.

Nei mesi scorsi, quest’edizione del festival si è spostata in classe organizzando iniziative specifiche per gli studenti di Savignano sul Rubicone. Ora gli stessi ambienti scolastici sono al centro del percorso espositivo, con una serie di mostre allestite fra le scuole elementari e le medie di Savignano sul Rubicone, pensando in primo luogo agli studenti e ai loro insegnanti.

Riportati fra banchi e lavagne, anche i visitatori del festival sono invitati a ragionare con gli schemi mentali degli studenti. Infatti ogni mostra è associata a una materia diversa, in un percorso espositivo sperimentale che inizia alla Scuola primaria Dante Alighieri (corso Giulio Peticari, 55/57). Abbandonata la scansione in materie, il percorso espositivo curato da Alex Majoli prosegue in uno degli spazi storici del SI FEST, l’ex Consorzio di Bonifica (via Garibaldi, 45) con autori internazionali.

“Il tema del Potere delle immagini era ed è il punctum sul quale impegnarsi, per una Educazione all’immagine davanti ad una fotografia sempre più effimera, temporanea, che manca di durevolezza, iniziando dagli adolescenti che non hanno strumenti necessari per difendersi, capendo cosa significhi lasciare alla fotografia liquida la guida del loro vissuto digitale senza lasciare la rappresentazione concreta di una fotografia solida”, afferma Mario Beltrambini, vicepresidente di Savignano Immagini.