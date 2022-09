Modifiche alla viabilità per domenica 11/09 Maratona Alzheimer

Maratona Alzheimer – IV Memorial Azeglio Vicini: ecco tutte le modifiche alla viabilità per domenica 11 settembre 2022

Cesenatico, 9 settembre 2022_ Domenica 11 settembre 2022 è in programma la Maratona Alzheimer che, come da tradizione, toccherà il territorio di Cesenatico con alcune chiusure stradali che interesseranno il territorio dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Le modifiche alla viabilità

Dalle ore 8.30 alle ore 12.30, esclusivamente durante il passaggio dei maratoneti saranno interdette al traffico le seguenti vie: Via Abba ( tratto Parco Levante – viale Trento): via Bologna (tratto via Abba – via Giardini al Mare) ; via Canale Bonificazione ( tratto civico 210 – Statale Adriatica SS16 ); Giardini al Mare (via Bologna – Piazza Costa ); via Manzoni (tratto viale Trento – via Bologna); via Pisciatello (tratto via Campone Sala – via Canale Bonificazione) ; via Saffi (tratto via Torino – parcheggio della Piscina) ; Settembrini; via Zara (tratto via Saffi – viale Carducci ). Verrà istituito senso unico di marcia in direzione mare-monte su Via Montello nel tratto compreso tra i Giardini al Mare e Viale Carducci.