Vuoi conoscere meglio il nostro mare? Non perdere questo incontro

Dopo il saluto istituzionale interverranno: Daniela Addis, Fondatrice e Direttrice Studio Legale Addis “Ambiente&Mare”, presidente Associazione “Generazione Mare” su “Attività antropiche e buono stato ambientale del mare: un equilibrio necessario”; Nadia Pinardi, Università di Bologna, Chair Internationale di Coast Predict (UN, Decade dell’Oceano) su “La scienza delle previsioni del mare per la sostenibilità delle coste”; Elena Fabbri, Università di Bologna, Coordinatrice europea programma Erasmus Mundus in Water and Coastal Management su “I residui dei farmaci e degli additivi delle plastiche contaminano il mare: possiamo contrastare questo fenomeno?”; Alessia Cariani, Coordinatrice europea del progetto Prizefish, in collaborazione con Alice Ferrari, Università di Bologna su “Pescare meglio rispettando Mar Adriatico: la transizione blu della pesca attraverso ricerca e dialogo”; Simone D’Acunto, Direttore Centro Ricerche Cestha Marina di Ravenna: “Pesca sostenibile: l’approccio pratico e la collaborazione con i pescatori”.