Libri di testo: più dei rincari preoccupano i ritardi. In tanti a scuola con lo zaino vuoto

Più dei rincari preoccupano i ritardi. Perché se le consegne dei libri di scuola continueranno a slittare è molto probabile che la maggior parte degli studenti inizierà l’anno scolastico con lo zaino mezzo vuoto. I libri infatti non si trovano perché le case editrici, alle prese con gli astronomici rincari della carta, hanno rallentato i processi di stampa e dunque – a meno di improvvise accelerate questa settimana – in tanti si presenteranno in classe il 15 settembre sprovvisti dei testi richiesti per l’anno in corso.